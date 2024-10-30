Volkswagen фіксує значне падіння прибутку
Київ • УНН
Volkswagen повідомив про різке падіння прибутку в третьому кварталі 2024 року через проблеми на китайському ринку. Операційний результат знизився на 42% до 2,86 млрд євро, а прибуток після оподаткування впав на 64%.
Прибуток групи впав на 64% - частково тому, що справи VW йдуть погано на важливому китайському ринку.
Пише УНН із посиланням на Neue Zürcher Zeitung.
У третьому кварталі 2024 року Volkswagen зазнав значного падіння прибутків.
Як повідомила група DAX, операційний результат знизився на 42% до 2,86 мільярда євро. Через те, що справи Volkswagen у Китаї йдуть погано, прибуток групи після сплати податків впав на 64 % до 1,58 мільярда євро. З іншого боку, продажі впали лише на піввідсотка, до 78,5 млрд євро.
За даними компанії, через дев'ять місяців рентабельність продажів основного бренду Volkswagen буде становити лише 2%.
"Це показує гостру необхідність значного скорочення витрат і підвищення ефективності", - пояснив фінансовий директор VW Арно Антліц.
Нагадаємо
УНН передавав, що найбільший у Європі виробник автомобілів Volkswagen планує закрити щонайменше три німецькі заводи, скоротити десятки тисяч робочих місць і знизити зарплату на 10 відсотків, заявив у понеділок представник вищого керівництва компанії.
Bloomberg: Nokia скорочує майже 2 тисячі робочих місць у Китаї18.10.24, 03:38 • 18169 переглядiв