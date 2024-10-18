Bloomberg: Nokia скорочує майже 2 тисячі робочих місць у Китаї
Київ • УНН
Nokia планує скоротити близько 2000 робочих місць у Китаї в рамках програми зменшення витрат. Це частина глобального плану компанії зі скорочення 14000 співробітників через втрату позицій на китайському ринку.
Фінська компанія Nokia Oyj скоротить майже дві тисячі робочих місць у Китаї в межах масштабної програми скорочення витрат. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело, пише УНН.
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За словами джерела, скорочення робочих місць є частиною масштабних зусиль, оголошених Nokia минулого року, з метою скорочення чисельності персоналу на 14 тисяч осіб.
Згідно зі звітом компанії за 2023 рік, у Nokia в Китаї працюють близько 10 400 людей. Представник компанії розповів, що частка Nokia на загальному ринку обладнання у КНР наразі становить менш як 5%.
Зазначається, що у Китаї європейські компанії програють місцевим конкурентам, таким як Huawei Technologies Co. і ZTE Corp. Ведення бізнесу ускладнилося через погіршення відносин між Сполученими Штатами і Китаєм: китайські оператори відмовляються від європейського обладнання, так само як США та деякі країни Європи відмовляються від китайських технологій.
Nokia зменшила свою присутність у цій країні, продавши свою частку у спільному підприємстві у Китаї на початку цього року.
Крім цього, фінська компанія також додатково скорочує 350 робочих місць у Європі, з яких 48 місць – у Фінляндії, повідомили у Nokia в четвер.
Компанія вже скоротила 7500 робочих місць і заявила, що у рамках більш широкої програми скорочень їй вдалося знизити витрати на 500 мільйонів євро.
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