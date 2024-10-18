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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Bloomberg: Nokia сокращает почти 2 тысячи рабочих мест в Китае

Bloomberg: Nokia сокращает почти 2 тысячи рабочих мест в Китае

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 00:38  •  496 просмотра

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Nokia планирует сократить около 2000 рабочих мест в Китае в рамках программы уменьшения расходов. Это часть глобального плана компании по сокращению 14000 сотрудников из-за потери позиций на китайском рынке.

Финская компания Nokia Oyj сократит почти две тысячи рабочих мест в Китае в рамках масштабной программы сокращения расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, пишет УНН.

Детали

По словам источника, сокращение рабочих мест является частью масштабных усилий, объявленных Nokia в прошлом году, с целью сокращения численности персонала на 14 тысяч человек.

Согласно отчету компании за 2023 год, в Nokia в Китае работают около 10 400 человек. Представитель компании рассказал, что доля Nokia на общем рынке оборудования в КНР сейчас составляет менее 5%.

Отмечается, что в Китае европейские компании проигрывают местным конкурентам, таким как Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. Ведение бизнеса осложнилось из-за ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем: китайские операторы отказываются от европейского оборудования, так же как США и некоторые страны Европы отказываются от китайских технологий.

Nokia уменьшила свое присутствие в этой стране, продав свою долю в совместном предприятии в Китае в начале этого года.

Кроме этого, финская компания также дополнительно сокращает 350 рабочих мест в Европе, из которых 48 мест - в Финляндии, сообщили в Nokia в четверг.

Компания уже сократила 7500 рабочих мест и заявила, что в рамках более широкой программы сокращений ей удалось снизить расходы на 500 миллионов евро.

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters11 октября 2024, 23:19 • 35075 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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