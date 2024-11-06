«Феррари вылетает с трассы": акции производителя спортивных автомобилей теряют 5% из-за падения поставок в КНР
Киев • УНН
Акции Ferrari упали на 5% после публикации квартального отчета из-за снижения поставок на 2,2%. Наибольшее падение зафиксировано в Китае - на 29%, несмотря на общие стабильные финансовые показатели.
Акции Ferrari (RACE) снизились во вторник - итальянский производитель роскошных автомобилей сообщил, что поставки существенно упали по сравнению с годом назад.
Пишет УНН с ссылкой на XTB и Il Giornale.
Акции Ferrari (RACE.IT), итальянского производителя спортивных автомобилей, упали почти на 5% от исторических максимумов. За третий квартал Ferrari, базирующаяся в Маранелло, сообщила о доходе в размере 1,64 миллиарда евро (1,79 миллиарда долларов). Скорректированная прибыль на акцию за 3 квартал составила 2,08 евро (2,27 долл. США), что также соответствует оценкам.
Volkswagen фиксирует значительное падение прибыли30 октября 2024, 08:58 • 14980 просмотров
Настораживает снижение количества поставленных автомобилей, которые за квартал упали на 2,2% до 3383 единиц. Поставки уменьшились в Китае и Америке, тогда как они выросли в Европе и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Il Giornale .
Из операционных залов резкое падение фондового рынка объясняется именно падением поставок в Китай на 29%, «хотя следует помнить, что компания всегда придерживалась взвешенного подхода к Пекину», говорится в материале.
Tesla тестирует службу роботакси: Маск пообещал ее запуск в следующем году24 октября 2024, 10:24 • 17062 просмотра