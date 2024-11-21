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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Работники Volkswagen протестуют против сокращения и планов экономии

Работники Volkswagen протестуют против сокращения и планов экономии

Киев  •  УНН

 • 6039 просмотра

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Работники Volkswagen протестуют против планов жесткой экономии и сокращений. Профсоюз угрожает забастовкой с 1 декабря, если не будет достигнуто соглашение по коллективному договору.

Профсоюз и производственный совет Volkswagen усиливают давление митингом работников. Представители работников угрожают забастовкой в этом году, если в ближайшее время не будет достигнуто заключение коллективного договора.

Пишет УНН со ссылкой на Norddeutscher Rundfunk.

Тысячи сотрудников Volkswagen протестуют против планов жесткой экономии, который был недавно предусмотрен в компании.  Кроме того, работники выражают недовольство третьим раундом коллективных переговоров с руководством VW.

Переговорщик IG Metall (профсоюз объединяющий работников в различных сферах промышленности ФРГ) Торстен Грегер назвал «позором», что самые высокооплачиваемые члены совета директоров в республике до сих пор не продемонстрировали ни одного способа преодолеть кризис без закрытия предприятий или массовых увольнений. Сегодня утром тысячи сотрудников различных заводов VW собрались перед Volkswagen Arena в Вольфсбурге. Свое недовольство они выражали барабанами, свистками и громкими гудками.

«Это всего лишь предчувствие того, что произойдет в декабре, если компания не отнесется серьезно к нашим конкретным предлагаемым решениям», - заявила сегодня утром в заявлении для прессы руководитель производственного совета Даниэла Кавалло.

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Справочно

Профсоюз подал предложение, которое предусматривало экономию 1,5 миллиарда евро расходов на оплату труда.

Третий раунд переговоров по необходимой экономии в Volkswagen начинается сегодня.

Xpeng и Volkswagen создают проект разработки новой архитектуры электромобиля22 июл. 2024, 06:55 • 16356 просмотров

Скоро ли будет забастовка?

Считается маловероятным, что обе стороны договорятся о коллективном договоре в этом раунде переговоров. Это означает, что VW снова грозит забастовками впервые с 2018 года: представитель IG Metall Грегер заявил, что в ноябре больше шансов на достижение соглашения не будет. Срок действия мирных обязательств истекает 30 ноября, поэтому забастовки теоретически возможны с 1 декабря.

Volkswagen впервые за 87 лет закроет по меньшей мере три завода в Германии28 окт. 2024, 14:16 • 13064 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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