Работники Volkswagen протестуют против сокращения и планов экономии
Киев • УНН
Работники Volkswagen протестуют против планов жесткой экономии и сокращений. Профсоюз угрожает забастовкой с 1 декабря, если не будет достигнуто соглашение по коллективному договору.
Профсоюз и производственный совет Volkswagen усиливают давление митингом работников. Представители работников угрожают забастовкой в этом году, если в ближайшее время не будет достигнуто заключение коллективного договора.
Пишет УНН со ссылкой на Norddeutscher Rundfunk.
Тысячи сотрудников Volkswagen протестуют против планов жесткой экономии, который был недавно предусмотрен в компании. Кроме того, работники выражают недовольство третьим раундом коллективных переговоров с руководством VW.
Переговорщик IG Metall (профсоюз объединяющий работников в различных сферах промышленности ФРГ) Торстен Грегер назвал «позором», что самые высокооплачиваемые члены совета директоров в республике до сих пор не продемонстрировали ни одного способа преодолеть кризис без закрытия предприятий или массовых увольнений. Сегодня утром тысячи сотрудников различных заводов VW собрались перед Volkswagen Arena в Вольфсбурге. Свое недовольство они выражали барабанами, свистками и громкими гудками.
«Это всего лишь предчувствие того, что произойдет в декабре, если компания не отнесется серьезно к нашим конкретным предлагаемым решениям», - заявила сегодня утром в заявлении для прессы руководитель производственного совета Даниэла Кавалло.
Справочно
Профсоюз подал предложение, которое предусматривало экономию 1,5 миллиарда евро расходов на оплату труда.
Третий раунд переговоров по необходимой экономии в Volkswagen начинается сегодня.
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Скоро ли будет забастовка?
Считается маловероятным, что обе стороны договорятся о коллективном договоре в этом раунде переговоров. Это означает, что VW снова грозит забастовками впервые с 2018 года: представитель IG Metall Грегер заявил, что в ноябре больше шансов на достижение соглашения не будет. Срок действия мирных обязательств истекает 30 ноября, поэтому забастовки теоретически возможны с 1 декабря.
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