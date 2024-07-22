Китайский производитель электромобилей Xpeng объединился с немецким автопроизводителем Volkswagen AG для разработки новой архитектуры для электромобилей. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китайский производитель электромобилей Xpeng в партнерстве с немецким автопроизводителем Volkswagen AG создают новую проектную группу, чтобы ускорить процесс разработки новой архитектуры электромобиля (EV).

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Сообщается, что в рамках проекта предусмотрены мастерские, расположенные в китайских городах Гуанчжоу и Хэфэй, которые также будут представлять собой склады для совместной работы инженеров обеих сторон.

В основе идеи сотрудничества на ближайшие годы: производство совместно разработанной архитектуры, которая представляет собой конфигурацию электронных компонентов и модулей в автомобиле.

Справочно

Xpeng и Volkswagen заключили партнерство в прошлом году, когда Volkswagen купил 4,99% Xpeng примерно за 700 миллионов долларов и планирует к 2026 году совместно запустить две модели электромобилей под брендом Volkswagen.

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