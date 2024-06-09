Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

Volvo должна отозвать 72 000 новых экземпляров нового электромобиля EX30 в Швеции и остальном мире. Об этом пишет шведская автомобильная газета Carup, передает УНН.

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Причина в том, что у автомобилей может быть неисправность центрального экрана, что означает, что спидометр не отображается.

Традиционный спидометр у модели не за рулем, а на большем экране справа от водителя, и именно он может переходить в тестовый режим при запуске автомобиля, пишет издание.

В тестовом режиме скорость не отображается. Для устранения ошибки необходимо обновить программное обеспечение.

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