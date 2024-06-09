Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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shvetsiyaШвеция
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  180159 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  134066 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  136892 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  124330 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  98578 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  77840 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  78807 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114287 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112225 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113986 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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Volvo отзывает 72 000 новых электромобилей EX30 по всему миру из-за потенциальной проблемы с программным обеспечением, которая может привести к сбою отображения спидометра на центральном экране. Обновление программного обеспечения необходимо для устранения ошибки.

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Volvo отзывает 72 тысячи новых электрокаров

Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

Чехия может обучить 4000 украинских военнослужащих на своей территории в этом году, но не планирует направлять инструкторов в Украину из-за географической близости двух стран.

Война •   •  4645 просмотра
Чехия подготовит 4 тысячи украинских солдат на своей территории

Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу

Северная Корея возобновляет отправку воздушных шаров, наполненных пропагандой, через границу в Южную Корею, несмотря на обещание прекратить это, общее количество которых превысило 99.

Война •   •  4609 просмотра
Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу

Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

Байден и Макрон обсудили усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно между Израилем и ХАМАСОМ в Газе, а также напряженность между Израилем и "Хезболлой" в Ливане, во время государственного визита Президента Франции в США.

политика •   •  4986 просмотра
Байден и Макрон обсудили Ближний Восток и Украину во время торжественного государственного визита

NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США

НАТО разрабатывает "сухопутные коридоры", которые позволят войскам США и союзников быстро добраться до линии фронта в случае более масштабной наземной войны с Россией в Европе. Планируется, что войска прибудут в различные порты и проедут через несколько стран, чтобы достичь зон потенциальных конфликтов.

Война •   •  6049 просмотра
NYP: НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США

В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"

Трое граждан Молдовы были задержаны в Париже за создание граффити с изображением гробов и надписями "французский солдат в Украине" возле Эйфелевой башни.

Война •   •  5975 просмотра
В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"

Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

Израильская армия вошла в лагерь беженцев Нусейрат в Газе и спасла четырех заложников, захваченных ХРАМАСОМ 7 октября 2023 года, в ходе операции, которая привела к жертвам среди палестинцев.

Общество •   •  7204 просмотра
Израильская армия спасла 4 заложников, удерживаемых ХРОМОСОМ в лагере беженцев в Газе

На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

На Покровском направлении ситуация обостряется, поскольку россияне пытаются прорваться: украинские войска отбили 27 атак, в то время как бои продолжаются на нескольких участках.

Война •   •  7442 просмотра
На Покровском направлении ситуация обострена, россияне пытаются прорвать оборону-Генштаб

Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

Новые соглашения по безопасности для Украины почти готовы, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского 8 июня, в котором говорилось, что июнь должен укрепить дипломатию Украины и стратегические перспективы на пути к справедливому миру.

Война •   •  9006 просмотра
Уже почти готовы новые соглашения по безопасности для Украины-Зеленский

В Индонезии питон полностью проглотил женщину

45-летняя женщина была найдена мертвой в животе питона на острове Сулавеси в Индонезии после того, как змея проглотила ее целиком.

Криминал и ЧП •   •  9777 просмотра
В Индонезии питон полностью проглотил женщину