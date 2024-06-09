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Volvo відкликає 72 тисячі нових електрокарів

Volvo відкликає 72 тисячі нових електрокарів

Київ • УНН

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Volvo відкликає 72 000 нових електромобілів EX30 у всьому світі через потенційну проблему з програмним забезпеченням, яка може призвести до збою у відображенні спідометра на центральному екрані. Для усунення помилки потрібне оновлення програмного забезпечення.

Volvo має відкликати 72 000 нових екземплярів нового електромобіля EX30 у Швеції та решті світу. Про це пише шведська автомобільна газета Carup, передає УНН.

Деталі

Причина в тому, що у автомобілів може бути несправність центрального екрану, що означає, що спідометр не відображається.

Традиційний спідометр у моделі не за кермом, а на більшому екрані праворуч від водія, і саме він може переходити в тестовий режим при запуску автомобіля, пише видання.

У тестовому режимі швидкість не відображається. Для усунення помилки необхідно оновити програмне забезпечення.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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