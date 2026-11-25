Huawei признали виновной по делу о краже коммерческих тайн в США
Киев • УНН
Присяжные признали Huawei виновной по 10 из 12 пунктов, в частности в нарушении санкций США. В рэкете компанию оправдали.
Компания Huawei была признана виновной в сговоре с целью кражи коммерческих тайн и банковском мошенничестве, но не была признана виновной по более серьезному обвинению в рэкете в рамках знакового дела в США. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
В ходе двухмесячного судебного разбирательства прокуроры обвинили китайского технологического и телекоммуникационного гиганта во лжи, обмане и краже с целью получения конкурентного преимущества.
Команда защиты Huawei утверждала, что прокуроры решили, что Huawei является преступной организацией, и строили свою защиту на этом основании, однако успех компании был обусловлен собственными инновациями.
Huawei заявила, что оправдательный вердикт по обвинению в рэкете "подтверждает отсутствие фактических оснований в этих обвинениях", добавив, что компания "предпримет все необходимые юридические действия для защиты своих прав и интересов".
Присяжные в суде Бруклина признали Huawei виновной по 10 из 12 пунктов обвинения, включая сговор с целью нарушения санкций США.
Однако присяжные отказались признать Huawei виновной в сговоре с целью рэкета, поскольку для вынесения обвинительного вердикта необходимо было признать, что компания действовала как преступное предприятие.
Федеральные прокуроры в США впервые выдвинули обвинения против Huawei в 2019 году, после драматичного ареста в конце 2018 года высокопоставленной сотрудницы Мэн Ваньчжоу в Канаде.
Мэн, также известная как Кэти Мэн, провела три года под стражей в Канаде, прежде чем была освобождена и вернулась в Китай в рамках соглашения с американскими прокурорами.
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