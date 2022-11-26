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США вводят запрет на импорт продукции компаний ZTE и Huawei из КНР

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В пятницу в США Федеральная комиссия по связи (FCC) заявила, что утвердила правила, по которым запрещается продажа и импорт оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Запрет вводится из-за угрозы, которую оборудование указанных фирм составляет для национальной безопасности США. Под этот запрет подпадает продажа и импорт оборудования китайских компаний Huawei Technologies, ZTE Corp и Hytera Communications.

Информация о том, что FCC намерена прекратить выдавать разрешения на новое телекоммуникационное оборудование китайских компаний Huawei Technologies и ZTE по соображениям национальной безопасности, появилась в октябре.

Обсуждение новых правил продолжалось в течение последних двух лет.

В марте 2021 года пять китайских компаний были включены в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Чжэцзян Dahua Technology Co.

Добавим

В 2022 году FCC добавила в этот же список российскую компанию «Лаборатория Касперского».

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