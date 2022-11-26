США вводять заборону на імпорт продукції компаній ZTE та Huawei з КНР

Деталі

Заборона вводиться через загрозу, яку обладнання зазначених фірм становить для національної безпеки США. Під цю заборону підпадає продаж та імпорт обладнання китайських компаній Huawei Technologies, ZTE Corp та Hytera Communications.

Інформація про те, що FCC має намір припинити видавати дозволи на нове телекомунікаційне обладнання китайських компаній Huawei Technologies та ZTE з міркувань національної безпеки, з'явилася в жовтні.

Обговорення нових правил тривало протягом останніх двох років.

У березні 2021 року п'ять китайських компаній були включені до списку компаній, що становлять загрозу національній безпеці США відповідно до закону 2019 року, спрямованого на захист американських мереж зв'язку: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology та Zhejiang Dahua Technology Co.

Додамо

У 2022 році FCC додала до цього ж списку російську компанію «Лабораторія Касперського».