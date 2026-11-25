Huawei визнали винною у справі про крадіжку комерційних таємниць у США
Київ • УНН
Присяжні визнали Huawei винною за 10 із 12 пунктів, зокрема щодо порушення санкцій США. У рекеті компанію виправдали.
Компанія Huawei була визнана винною у змові з метою крадіжки комерційних таємниць та банківському шахрайстві, але не визнана винною за більш серйозним обвинуваченням у рекеті в межах знакової справи в США. Про це УНН пише з посиланням на BBC.
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Під час двомісячного судового розгляду прокурори звинуватили китайського технологічного та телекомунікаційного гіганта у брехні, обмані та крадіжці з метою отримання конкурентної переваги.
Команда захисту Huawei стверджувала, що прокурори вирішили, що Huawei є злочинною організацією, і будували свій захист на цій підставі, але успіх компанії був зумовлений власними інноваціями.
Huawei заявила, що виправдувальний вирок за обвинуваченням у рекеті "підтверджує відсутність фактичної основи у цих обвинуваченнях", додавши, що компанія "вживе всіх необхідних юридичних дій для захисту своїх прав та інтересів".
Присяжні в бруклінському суді визнали Huawei винною за 10 із 12 пунктів обвинувачення, включаючи змову з метою порушення санкцій США.
Однак присяжні відмовилися визнати Huawei винною у змові з метою рекетирства, оскільки для винесення обвинувального вироку необхідно було визнати, що компанія діяла як злочинне підприємство.
Федеральні прокурори у США вперше оголосили про звинувачення проти Huawei у 2019 році, після драматичного арешту наприкінці 2018 року високопосадовця Мен Ваньчжоу в Канаді.
Мен, також відома як Кеті Мен, провела три роки під вартою в Канаді, перш ніж була звільнена та повернулася до Китаю в межах угоди з американськими прокурорами.
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