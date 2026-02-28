Густой туман, утренние заморозки и отсутствие осадков – прогноз погоды на 28 февраля

По данным синоптиков, последний день февраля пройдет без осадков, однако водителям следует быть осторожными из-за ухудшения видимости и сложных дорожных условий. В ночные и утренние часы большинство центральных, а также Сумскую и Харьковскую области накроют туманы, что значительно ограничит обзор на автодорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

В течение дня в Украине ожидается от 0 до 5 градусов тепла, однако в западных и южных областях будет значительно теплее – воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5-10 м/с, а в восточных и южных регионах изменит направление на северо-восточный.

Состояние дорог и безопасность движения в регионах

Несмотря на сухую погоду, температурные колебания будут способствовать сохранению ледяной корки на дорожном покрытии в большинстве областей. Укргидрометцентр предостерегает об опасности гололедицы, которая может возникать локально, особенно на мостах и путепроводах.

Спасательные службы призывают пешеходов и автовладельцев учитывать прогноз при планировании поездок, чтобы избежать аварийных ситуаций в условиях тумана и скользкой поверхности дорог.

