Густой туман, утренние заморозки и отсутствие осадков – прогноз погоды на 28 февраля
Киев • УНН
В последний день февраля в Украине осадков не ожидается, однако ночью и утром большинство центральных, Сумскую и Харьковскую области накроют туманы. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, на западе и юге – до 6-11 градусов тепла.
По данным синоптиков, последний день февраля пройдет без осадков, однако водителям следует быть осторожными из-за ухудшения видимости и сложных дорожных условий. В ночные и утренние часы большинство центральных, а также Сумскую и Харьковскую области накроют туманы, что значительно ограничит обзор на автодорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
В течение дня в Украине ожидается от 0 до 5 градусов тепла, однако в западных и южных областях будет значительно теплее – воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5-10 м/с, а в восточных и южных регионах изменит направление на северо-восточный.
Состояние дорог и безопасность движения в регионах
Несмотря на сухую погоду, температурные колебания будут способствовать сохранению ледяной корки на дорожном покрытии в большинстве областей. Укргидрометцентр предостерегает об опасности гололедицы, которая может возникать локально, особенно на мостах и путепроводах.
Спасательные службы призывают пешеходов и автовладельцев учитывать прогноз при планировании поездок, чтобы избежать аварийных ситуаций в условиях тумана и скользкой поверхности дорог.
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27.02.26, 16:39 • 23984 просмотра