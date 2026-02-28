Густой туман, утренние заморозки и отсутствие осадков – прогноз погоды на 28 февраля

$43.210.00
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 13450 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 28088 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 31941 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 41544 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 40773 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41049 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 55908 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46997 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40423 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона27 февраля, 21:57 • 4392 просмотра
Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами27 февраля, 22:38 • 5704 просмотра
В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене27 февраля, 22:58 • 5384 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 5782 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 8120 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 14102 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 19416 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 19354 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 23984 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 25644 просмотра
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 10962 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 11629 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 12323 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25950 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53900 просмотра
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
Сериал

Густой туман, утренние заморозки и отсутствие осадков – прогноз погоды на 28 февраля

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

В последний день февраля в Украине осадков не ожидается, однако ночью и утром большинство центральных, Сумскую и Харьковскую области накроют туманы. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, на западе и юге – до 6-11 градусов тепла.

Густой туман, утренние заморозки и отсутствие осадков – прогноз погоды на 28 февраля

По данным синоптиков, последний день февраля пройдет без осадков, однако водителям следует быть осторожными из-за ухудшения видимости и сложных дорожных условий. В ночные и утренние часы большинство центральных, а также Сумскую и Харьковскую области накроют туманы, что значительно ограничит обзор на автодорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

В течение дня в Украине ожидается от 0 до 5 градусов тепла, однако в западных и южных областях будет значительно теплее – воздух прогреется до 6-11 градусов тепла. Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 5-10 м/с, а в восточных и южных регионах изменит направление на северо-восточный.

Состояние дорог и безопасность движения в регионах

Несмотря на сухую погоду, температурные колебания будут способствовать сохранению ледяной корки на дорожном покрытии в большинстве областей. Укргидрометцентр предостерегает об опасности гололедицы, которая может возникать локально, особенно на мостах и путепроводах.

Спасательные службы призывают пешеходов и автовладельцев учитывать прогноз при планировании поездок, чтобы избежать аварийных ситуаций в условиях тумана и скользкой поверхности дорог.

Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27.02.26, 16:39 • 23984 просмотра

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дорожно-транспортное происшествие
Укргидрометцентр
Сумская область
Харьковская область
Украина