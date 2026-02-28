$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 11834 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 24957 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 29629 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 39363 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 39196 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 40272 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 55101 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46755 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40240 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34170 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Густий туман, ранкові заморозки та відсутність опадів – прогноз погоди на 28 лютого

Київ • УНН

 • 212 перегляди

В останній день лютого в Україні опадів не очікується, проте вночі та вранці більшість центральних, Сумську та Харківську області накриють тумани. Температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів тепла, на заході та півдні – до 6-11 градусів тепла.

Густий туман, ранкові заморозки та відсутність опадів – прогноз погоди на 28 лютого

За даними синоптиків, останній день лютого пройде без опадів, проте водіям слід бути обережними через погіршення видимості та складні дорожні умови. У нічні та ранкові години більшість центральних, а також Сумську та Харківську області накриють тумани, що значно обмежать огляд на автошляхах. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Протягом дня в Україні очікується від 0 до 5 градусів тепла, проте в західних та південних областях буде значно тепліше – повітря прогріється до 6-11 градусів тепла. Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, а у східних та південних регіонах змінить напрямок на північно-східний.

Стан доріг та безпека руху в регіонах

Попри суху погоду, температурні коливання сприятимуть збереженню льодової кірки на дорожньому покритті в більшості областей. Укргідрометцентр застерігає про небезпеку ожеледиці, яка може виникати локально, особливо на мостах та шляхопроводах.

Рятувальні служби закликають пішоходів та автовласників враховувати прогноз під час планування поїздок, аби уникнути аварійних ситуацій в умовах туману та слизької поверхні доріг.

Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27.02.26, 16:39 • 22738 переглядiв

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дорожньо-транспортна пригода
Укргідрометцентр
Сумська область
Харківська область
Україна