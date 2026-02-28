Густий туман, ранкові заморозки та відсутність опадів – прогноз погоди на 28 лютого

За даними синоптиків, останній день лютого пройде без опадів, проте водіям слід бути обережними через погіршення видимості та складні дорожні умови. У нічні та ранкові години більшість центральних, а також Сумську та Харківську області накриють тумани, що значно обмежать огляд на автошляхах. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Протягом дня в Україні очікується від 0 до 5 градусів тепла, проте в західних та південних областях буде значно тепліше – повітря прогріється до 6-11 градусів тепла. Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, а у східних та південних регіонах змінить напрямок на північно-східний.

Стан доріг та безпека руху в регіонах

Попри суху погоду, температурні коливання сприятимуть збереженню льодової кірки на дорожньому покритті в більшості областей. Укргідрометцентр застерігає про небезпеку ожеледиці, яка може виникати локально, особливо на мостах та шляхопроводах.

Рятувальні служби закликають пішоходів та автовласників враховувати прогноз під час планування поїздок, аби уникнути аварійних ситуацій в умовах туману та слизької поверхні доріг.

