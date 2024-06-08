Грузовик с зерном перевернулся на въезде в Киев: что известно

На въезде в столицу перевернулся грузовик с зерном, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы.

По данным "Трухи", ДТП произошло на въезде в Киев со стороны Борисполя.

Во Львове в результате ДТП автомобиль полиции перевернулся на крышу: есть травмированные

Информации о пострадавших нет, на месте работали скорая и полиция.

Движение на участке затруднено.