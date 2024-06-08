Вантажівка із зерном перекинулась на в'їзді до Києва: що відомо
Київ • УНН
Вантажівка з зерном перекинулася на в'їзді до Києва з боку Борисполя, що викликало перебої в русі. На місце прибули правоохоронці та медики.
На в'їзді до столиці перекинулась вантажівка із зерном, передає УНН із посиланням на Telegram-канали.
За даними "Трухи", ДТП сталась на вʼїзді в Київ зі сторони Борисполя.
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Інформації про постраждалих немає, на місці працювали швидка та поліція.
Рух на ділянці ускладнений.