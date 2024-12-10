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Группа вымогателей угрожала раненому военному: требовали 3000 долларов

Группа вымогателей угрожала раненому военному: требовали 3000 долларов

Киев  •  УНН

 • 1412 просмотра

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На Житомирщине задержали группу лиц, которые требовали деньги у раненого военного и его жены. Злоумышленники угрожали супругам физической расправой, требуя 3000 долларов США в течение двух недель.

Раскрыта группа вымогателей, которые в течение двух недель оказывали психологическое давление на семью раненого военнослужащего, с целью получения 3000 долларов США. в случае отказа – угрожали супругам защитника Украины физической расправой.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Генпрокурора.

На Житомирщине задержали группу лиц, которые подозреваются в вымогательстве, сопряженном с угрозами насилия.

Контекст

Украинский защитник получил денежную компенсацию за тяжелое ранение в зоне боевых действий. Он проходит дома реабилитацию-за ним ухаживает жена.

По данным следствия, мужчина, имеющий судимость за разбойное нападение, организовал схему вымогательства средств от раненого военнослужащего.

Фигурант привлек к плану своих действий знакомого и соседку потерпевшего.

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Сообщники понимали, что у мужчины травмированы ноги, поэтому тот не сможет оказать сопротивления. Поздно вечером пришли к супругам домой и требовали передать 3000 долларов США в так называемый "воровской общак".

В случае отказа – угрожали физической расправой.

В течение двух недель подозреваемые оказывали на потерпевших психологическое давление, приходили с ножом и угрожали зарезать. Жена военного, опасаясь за жизнь, отдала им 10 000 гривен.

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После этого был установлен 15-дневный срок для оплаты остальных.

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Правоохранители задержали сообщников после передачи оговоренной суммы средств.

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У них изъяли отобранное имущество и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

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Им сообщено о подозрении в вымогательстве, соединенном с угрозами насилия (ч. 4 ст. 189 УК Украины).   

Сейчас все подозреваемые взяты под стражу без права внесения залога. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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