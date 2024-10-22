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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве у военного из автомобиля украли РЭБ: подозреваемого задержали

В Киеве у военного из автомобиля украли РЭБ: подозреваемого задержали

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:30  •  8024 просмотра

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В Святошинском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в краже РЭБ-станции и других вещей из автомобиля военного. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в краже РЭБ-станции из автомобиля военного, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

На днях военный обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный обокрал его служебный автомобиль, откуда похитил систему РЭБ, ноутбук, тактическое снаряжение, мобильный телефон, документы и другие вещи. 

Инцидент произошел ночью в одном из дворов многоэтажек Святошинского района. Неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа.

"Полицейские обследовали прилегающую территорию возле места совершения преступления, обработали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что к краже причастен 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину, а во время обыска по месту его проживания изъяли все похищенные вещи, которые, как отмечается, вернули владельцу.

Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Также, на время досудебного расследования, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

Поджоги автомобилей военных: Лубинец предложил усилить уголовную ответственность9 октября 2024, 09:35 • 10658 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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