В Киеве у военного из автомобиля украли РЭБ: подозреваемого задержали
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева задержан мужчина, подозреваемый в краже РЭБ-станции и других вещей из автомобиля военного. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в краже РЭБ-станции из автомобиля военного, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
На днях военный обратился в полицию с сообщением о том, что неизвестный обокрал его служебный автомобиль, откуда похитил систему РЭБ, ноутбук, тактическое снаряжение, мобильный телефон, документы и другие вещи.
Инцидент произошел ночью в одном из дворов многоэтажек Святошинского района. Неизвестный разбил окно в дверях военного пикапа.
"Полицейские обследовали прилегающую территорию возле места совершения преступления, обработали записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили, что к краже причастен 40-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности", - рассказали в полиции.
Правоохранители задержали мужчину, а во время обыска по месту его проживания изъяли все похищенные вещи, которые, как отмечается, вернули владельцу.
Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Также, на время досудебного расследования, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.
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