У Києві у військового з автомобіля вкрали РЕБ: підозрюваного затримали
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва затримано чоловіка, підозрюваного у крадіжці РЕБ-станції та інших речей з автомобіля військового. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.
У Києві затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжці РЕБ-станції з автомобіля військового, повідомили у ГУНП в столиці, пише УНН.
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Днями військовий звернувся до поліції із повідомленням про те, що невідомий обікрав його службовий автомобіль, звідки викрала систему РЕБ, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі.
Подія сталась вночі у одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району. Невідомий розбив вікно у дверях військового пікапу.
"Поліцейські обстежили прилеглу територію біля місця скоєння злочину, опрацювали записи з камер відеонагляду, опитали свідків та встановили, що до крадіжки причетний 40-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності", - розповіли у поліції.
Правоохоронці затримали чоловіка, а під час обшуку за місцем його мешкання вилучили всі викрадені речі, які, як зазначається, повернули власнику.
Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Також, на час досудового розслідування, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 300 тисяч гривень.
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