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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Напали и угрожали гранатой: в оккупированном Бердянске россияне забрали у мужчины 50 тысяч рублей

Напали и угрожали гранатой: в оккупированном Бердянске россияне забрали у мужчины 50 тысяч рублей

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 11:38  •  14712 просмотра

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В оккупированном Бердянске двое россиян ворвались в квартиру местного жителя, угрожали ему муляжом гранаты и забрали 50 000 рублей, утверждая, что это возврат долга.

Во временно оккупированном Бердянске двое россиян напали на местного жителя и угрозами заставили его отдать им 50 тысяч рублей. Об этом пишет глава Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.

Детали 

По ее словам, оккупационные ресурсы сообщили, что двое мужчин ворвались в помещение 23-летнего бердянца с муляжом гранаты и угрозами заставили его отдать им 50 тысяч рублей.

По словам одного из "Z-штурмовиков", спор произошел якобы из-за долга, и они решили забрать его с лихвой. 

Оккупанты пытаются имитировать туристический сезон в захваченном Запорожье16 июня 2024, 23:07 • 96402 просмотра

По пропагандистским канонам, захватчики сразу смонтировали похвальный видеоролик и заставили жертву конфликта восхвалять оккупационную "полицию" на камеру

- рассказала руководительница Бердянской МВА.

Напомним

Руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина рассказала, что оккупационная власть Бердянска не может организовать работу коммунальных служб в городе, поэтому на улицах неделями стоит не вывезенный мусор.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКриминал и ЧП
berdyanskБердянск
zaporozheЗапорожье
polshaПольша
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