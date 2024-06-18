Напали и угрожали гранатой: в оккупированном Бердянске россияне забрали у мужчины 50 тысяч рублей

Во временно оккупированном Бердянске двое россиян напали на местного жителя и угрозами заставили его отдать им 50 тысяч рублей. Об этом пишет глава Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.

Детали

По ее словам, оккупационные ресурсы сообщили, что двое мужчин ворвались в помещение 23-летнего бердянца с муляжом гранаты и угрозами заставили его отдать им 50 тысяч рублей.

По словам одного из "Z-штурмовиков", спор произошел якобы из-за долга, и они решили забрать его с лихвой.

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По пропагандистским канонам, захватчики сразу смонтировали похвальный видеоролик и заставили жертву конфликта восхвалять оккупационную "полицию" на камеру - рассказала руководительница Бердянской МВА.

Напомним

Руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина рассказала, что оккупационная власть Бердянска не может организовать работу коммунальных служб в городе, поэтому на улицах неделями стоит не вывезенный мусор.