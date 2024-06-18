Напали и угрожали гранатой: в оккупированном Бердянске россияне забрали у мужчины 50 тысяч рублей
Киев • УНН
В оккупированном Бердянске двое россиян ворвались в квартиру местного жителя, угрожали ему муляжом гранаты и забрали 50 000 рублей, утверждая, что это возврат долга.
Во временно оккупированном Бердянске двое россиян напали на местного жителя и угрозами заставили его отдать им 50 тысяч рублей. Об этом пишет глава Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.
Детали
По ее словам, оккупационные ресурсы сообщили, что двое мужчин ворвались в помещение 23-летнего бердянца с муляжом гранаты и угрозами заставили его отдать им 50 тысяч рублей.
По словам одного из "Z-штурмовиков", спор произошел якобы из-за долга, и они решили забрать его с лихвой.
Оккупанты пытаются имитировать туристический сезон в захваченном Запорожье16 июня 2024, 23:07 • 96402 просмотра
По пропагандистским канонам, захватчики сразу смонтировали похвальный видеоролик и заставили жертву конфликта восхвалять оккупационную "полицию" на камеру
Напомним
Руководитель Бердянской МВА Виктория Галицина рассказала, что оккупационная власть Бердянска не может организовать работу коммунальных служб в городе, поэтому на улицах неделями стоит не вывезенный мусор.