Напали і погрожували гранатою: в окупованому Бердянську росіяни забрали у чоловіка 50 тисяч рублів
Київ • УНН
В окупованому Бердянську двоє росіян увірвалися до квартири місцевого жителя, погрожували йому муляжем гранати і забрали 50 000 рублів, стверджуючи, що це повернення боргу.
У тимчасово окупованому Бердянську двоє росіян напали на місцевого мешканця та погрозами змусили його віддати їм 50 тисяч рублів. Про це пише очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає УНН.
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За її словами, окупаційні ресурси повідомили, що двоє чоловіків вдерлися до приміщення 23-річного бердянця із муляжем гранати та погрозами змусили його віддати їм 50 тисяч рублів.
За словами одного із "Z-штурмовиків", суперечка сталася ніби-то через борг, і вони вирішили забрати його з лишком.
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