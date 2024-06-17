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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Окупанти намагаються імітувати туристичний сезон в загарбаному Запоріжжі

Київ • УНН

 • 99719 перегляди

росіяни намагаються імітувати туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя попри свою діяльність, організовуючи "тури вихідного дня" на українські курорти та використовуючи пансіонати як пропагандистські центри для індоктринації дітей зі сходу України.

Окупанти намагаються імітувати туристичний сезон в загарбаному Запоріжжі

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя відсутній туристичний сезон через руйнувальну діяльність окупантів, але ворог намагається імітувати туристичний сезон. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя триває третій рік без туристичного сезону через руйнівну діяльність російських окупантів.

Проте загарбники вирішили вигадати спосіб приваблення людей на "тури вихідного дня" до українських курортів.

За інформацією, вороги організовують такі тури в російському місті ростові-на-дону, пропонуючи відпочинок також у Бердянську та Кирилівці. Однак, за відомостями, ці тури є порожніми, і вони маскують дії щодо переселення дружин гастролерів з рф на окуповані курорти.

Крім того, в загарбаних регіонах розпочався тренд щодо інтеграції дітей зі сходу України. Низка пансіонатів перетворилися на центри пропаганди, де дітям, завезеним з українського сходу, виставляють нацистські лекції, спрямовані на піднесення ідеї величі рф.

ЦНС: на ТОТ Запоріжжя окупанти нагородили культурних колаборантів29.01.24, 01:44 • 104808 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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