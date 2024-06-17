россияне пытаются имитировать туристический сезон на временно оккупированных территориях Запорожья, несмотря на свою деятельность, организуя "туры выходного дня" на украинские курорты и используя пансионаты как пропагандистские центры для индоктринации детей с востока Украины.
На временно оккупированных территориях Запорожья отсутствует туристический сезон из-за разрушительной деятельности оккупантов, но враг пытается имитировать туристический сезон. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях Запорожья продолжается третий год без туристического сезона из-за разрушительной деятельности российских оккупантов.
Однако захватчики решили придумать способ привлечения людей на "туры выходного дня" на украинские курорты.
По информации, враги организуют такие туры в российском городе Ростове-на-Дону, предлагая отдых также в Бердянске и Кирилловке. Однако, по сведениям, эти туры являются пустыми, и они маскируют действия по переселению жен гастролеров из РФ на оккупированные курорты.
Кроме того, в захваченных регионах начался тренд по интеграции детей с востока Украины. Ряд пансионатов превратились в центры пропаганды, где детям, завезенным с украинского востока, выставляют нацистские лекции, направленные на возвышение идеи величия РФ.
ЦНС: на ВОТ Запорожье оккупанты наградили культурных коллаборационистов28 января 2024, 23:44 • 104635 просмотров