Группа Лимы поддержала протестующих в Венесуэле

КИЕВ. 1 мая. УНН. Страны, входящие в Группу Лимы, не считают, что протесты с участием военных, усилились во вторник в Венесуэле, является попыткой государственного переворота. Ответственность за насилие возложена на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Перу, передает УНН.