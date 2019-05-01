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Группа Лимы поддержала протестующих в Венесуэле

Группа Лимы поддержала протестующих в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 10615 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Страны, входящие в Группу Лимы, не считают, что протесты с участием военных, усилились во вторник в Венесуэле, является попыткой государственного переворота. Ответственность за насилие возложена на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Перу, передает УНН.

“Члены Группы Лимы заявляют о своей полной поддержке конституционного процесса, начатого венесуэльским народом под руководством исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо для восстановления демократии в Венесуэле, и отказываются квалифицировать этот процесс как государственный переворот, — говорится в документе. — Опять призываем национальные вооруженные силы Венесуэлы в лояльности исполняющему обязанности президента Хуана Гуайдо как главнокомандующему. Предупреждаем о прямой ответственности Николаса Мадуро, а также военных, находящихся на службе и его незаконного режима, за неизбирательное применение насилия для подавления процесса демократических преобразований и восстановления правопорядка в Венесуэле”.

Участники объединения отметили, что проведут встречу по ситуации в Венесуэле в пятницу, 3 мая, в Лиме.

Справка УНН: Группа Лимы — наднациональная организация, созданная с целью политического кризиса в Венесуэле. Была основана 8 августа 2017 года в перуанском городе Лима, в честь которого и получила свое название. К складку этой организации входят Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу.

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Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале “финальной фазы” свержение режима Николаса Мадуро — операцию “Свобода”. Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.

На фоне этого, действующая власть Венесуэла пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.

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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.

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В частности, США настаивают на том, чтобы президент Венесуэлы Николас Мадуро покинул территорию республики.

Так, Госсекретарь США Майк Помпео был задан вопрос, какое послание он бы направил Мадуро сейчас.

“Заводите самолет”, — сказал Помпео.

А в странах ЕС, в свою очередь, настаивают на политическом решении венесуэльской кризиса

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