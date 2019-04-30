Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Доступ до деяких інтернет-сервісів та соціальних мереж був обмежений у Венесуелі після звернення лідера опозиції Хуана Гуайдо до військових на тлі повстання на підтримку операції "Свобода". Про це повідомила в Twitter неурядова організація NetBlocks, що займається моніторингом блокувань в інтернеті, передає УНН.

"Сервіси YouTube, Bing, Google і Android були обмежені в Венесуелі на тлі повстання на підтримку операції "Свобода", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про обмеження роботи Twitter і Periscope.

За даними організації, спроби повністю відключити доступ до інтернету в Венесуелі не було.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про "фінальну фазу" повалення режиму Ніколаса Мадуро. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро.

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