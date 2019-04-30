Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Доступ до деяких інтернет-сервісів та соціальних мереж був обмежений у Венесуелі після звернення лідера опозиції Хуана Гуайдо до військових на тлі повстання на підтримку операції "Свобода". Про це повідомила в Twitter неурядова організація NetBlocks, що займається моніторингом блокувань в інтернеті, передає УНН.
"Сервіси YouTube, Bing, Google і Android були обмежені в Венесуелі на тлі повстання на підтримку операції "Свобода", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося про обмеження роботи Twitter і Periscope.
За даними організації, спроби повністю відключити доступ до інтернету в Венесуелі не було.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про "фінальну фазу" повалення режиму Ніколаса Мадуро. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро.