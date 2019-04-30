Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Доступ до деяких інтернет-сервісів та соціальних мереж був обмежений у Венесуелі після звернення лідера опозиції Хуана Гуайдо до військових на тлі повстання на підтримку операції "Свобода". Про це повідомила в Twitter неурядова організація NetBlocks, що займається моніторингом блокувань в інтернеті, передає УНН.