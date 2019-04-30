Гуайдо объявил о "финальной фазе" свержения режима Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, объявил о начале "финальной фазы" операции по свержению режима Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Лидер оппозиции Хуан Гуайдо записал видеообращение к нации из аэропорта Каракаса Ла-Карлота, рядом с ним находились вооруженные люди.
Таким образом, как сообщает издание, Гуайдо сделал наиболее смелую попытку – вовлечь военных для свержения режима президента Венесуэлы Мадуро.
"Народ Венесуэлы положил конец узурпации. В этот момент я встречаюсь с основными воинскими частями наших Вооруженных Сил, начиная финальную фазу операции "Свобода", - позже написал Гуайдо в Twitter.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.