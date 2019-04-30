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Гуайдо оголосив про "фінальну фазу" повалення режиму Мадуро

Гуайдо оголосив про "фінальну фазу" повалення режиму Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Венесуелі лідер опозиції Хуан Гуайдо, що проголосив себе президентом, оголосив про початок "фінальної фази" операції з повалення режиму Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Лідер опозиції Хуан Гуайдо записав відеозвернення до нації з аеропорту Каракаса Ла-Карлота, поруч з ним знаходилися озброєні люди.

Таким чином, як повідомляє видання, Гуайдо зробив найсмыливышу спробу - залучити військових для повалення режиму президента Венесуели Мадуро.

"Народ Венесуели поклав край узурпації. У цей момент я зустрічаюся з основними військовими частинами наших Збройних Сил, починаючи фінальну фазу операції "Свобода", - пізніше написав Гуайдо в Twitter.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

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