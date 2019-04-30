После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106130 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110184 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112892 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113832 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141923 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115083 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140046 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144953 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130349 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130373 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям

После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Доступ к некоторым интернет-сервисам и социальным сетям был ограничен в Венесуэле после обращения лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным на фоне восстания в поддержку операции "Свобода". Об этом сообщила в Twitter неправительственная организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом блокировок в интернете, передает УНН.

"Сервисы YouTube, Bing, Google и Android были ограничены в Венесуэле на фоне восстания в поддержку операции "Свобода", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ограничении работы Twitter и Periscope.

За данными организации, попытки полностью отключить доступ к интернету в Венесуэле не было.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о "финальной фазе" свержения режима Николаса Мадуро. Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро.

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