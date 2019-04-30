После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Доступ к некоторым интернет-сервисам и социальным сетям был ограничен в Венесуэле после обращения лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным на фоне восстания в поддержку операции "Свобода". Об этом сообщила в Twitter неправительственная организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом блокировок в интернете, передает УНН.
"Сервисы YouTube, Bing, Google и Android были ограничены в Венесуэле на фоне восстания в поддержку операции "Свобода", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об ограничении работы Twitter и Periscope.
За данными организации, попытки полностью отключить доступ к интернету в Венесуэле не было.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о "финальной фазе" свержения режима Николаса Мадуро. Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро.