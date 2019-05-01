В ЄС наполягають на політичному вирішенні венесуельської кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Європейський союз наполягає на політичному вирішенні кризи, яка триває у Венесуелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні.
За словами Могеріні, Євросоюз пильно слідкує за останніми подіями у Венесуелі. Вона наголосила, що вирішити кризу в країні можна лише політичним шляхом.
"Ми знову наголошуємо, що вирішення багатьох криз, з якими зіткнулася країна, може бути лише політичним, мирним та демократичним", - йдеться в заяві.
Крім того, Могеріні відкидає будь-які форми насильства та закликає всі сторони конфлікту у Венесуелі до стриманості, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту та людських жертв.
"ЄС підтримує народ Венесуели та продовжить прикладати зусилля, спрямовані на те, щоб у Венесуелі пройшли вільні та чесні вибори у відповідністю з конституцією країни", - додала вона.
Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Мадуро у вівторок був готовий вилетіти з Венесуели, але росіяни змусили його залишитися.