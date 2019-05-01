В ЕС настаивают на политическом решении венесуэльского кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Европейский союз настаивает на политическом решении кризиса, который продолжается в Венесуэле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини.
По словам Могерини, Евросоюз пристально следит за последними событиями в Венесуэле. Она отметила, что разрешить кризис в стране можно только политическим путем.
"Мы снова подчеркиваем, что решение многих кризисов, с которыми столкнулась страна, может быть только политическим, мирным и демократическим", - говорится в заявлении.
Кроме того, Могерини отвергает любые формы насилия и призывает все стороны конфликта в Венесуэле к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта и человеческих жертв.
"ЕС поддерживает народ Венесуэлы и продолжит прикладывать усилия, направленные на то, чтобы в Венесуэле прошли свободные и честные выборы в соответствии с конституцией страны", - добавила она.
Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Мадуро во вторник был готов вылететь из Венесуэлы, но россияне заставили его остаться.