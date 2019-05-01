Помпео заявив про запобігання Росією від'їзду Мадуро з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео стверджує, що Мадуро у вівторок був готовий вилетіти з Венесуели, але росіяни змусили його залишитися. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
США наполягають на тому, щоб президент Венесуели Ніколас Мадуро залишив територію республіки. Про це заявив у вівторок в інтерв'ю телекомпанії CNN Помпео.
Йому було поставлено питання, яке послання він би направив Мадуро зараз.
"Заводьте літак", - відповів Помпео. Він кілька разів повторив, що президенту Венесуели "пора залишити" цю країну.
Нагадаємо, правоохоронці затримали 11 осіб в ході акцій протесту, які проходять в Венесуелі у вівторок після призову лідера опозиції Хуана Гуайдо до військових підтримати дії проти президента країни Ніколаса Мадуро.
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднатися для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.