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Щонайменше 11 осіб заарештували в ході акцій протесту в Венесуелі

Щонайменше 11 осіб заарештували в ході акцій протесту в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Правоохоронці затримали 11 осіб в ході акцій протесту, які проходять в Венесуелі у вівторок після призову лідера опозиції Хуана Гуайдо до військових підтримати дії проти президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє газета Le National, передає УНН.

Також повідомляється що число постраждалих в результаті сутичок зросла до 37.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.

На тлі цього, чинна влада Венесуела намагається зменшити антиурядові настрої вдвічі піднявши мінімальну зарплату в країні. Відтепер це майже 8 доларів.

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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.

Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.

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