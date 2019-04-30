По меньшей мере 11 человек арестовали в ходе акций протеста в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Правоохранители задержали 11 человек в ходе акций протеста, которые проходят в Венесуэле во вторник после призыва лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным поддержать действия против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета Le National, передает УНН.
Также сообщается, что число пострадавших в результате столкновений выросло до 37.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале "финальной фазы" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится для свержения режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.
На фоне этого, действующая власть Венесуэла пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.
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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.