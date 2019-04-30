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Бронемашина Нацгвардії в'їхала в групу протестуючих в столиці Венесуели

Бронемашина Нацгвардії в'їхала в групу протестуючих в столиці Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Бронеавтомобіль Національної гвардії Венесуели на високій швидкості врізався в групу протестуючих в Каракасі. Відеозапис того, що сталося оприлюднив телеканал TVV, передає УНН.

На кадрах видно, як машина наїжджає на групу беззбройних людей і їде по впало, після чого залишає місце події. Розташовані поряд люди намагаються надати допомогу постраждалим. Інформації про кількість загиблих або травмованих поки немає.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про "фінальну фазу" повалення режиму Ніколаса Мадуро - операцію "Свобода". Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж. 

На тлі цього, чинна влада Венесуела намагається зменшити антиурядові настрої вдвічі піднявши мінімальну зарплату в країні. Відтепер це майже 8 доларів.

Una tanqueta de la Guardia Nacional pasó por encima de algunos manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Centro Comercial El Recreo. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/LFdbqKXSOP

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 30 квітня 2019 р.

Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.

Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.

Українські Національні Новини

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