Бронемашина Нацгвардии въехала в группу протестующих в столице Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в Каракасе. Видеозапись случившегося обнародовал телеканал TVV, передает УНН.
На кадрах видно, как машина наезжает на группу безоружных людей и едет по упавшим протестующим, после чего оставляет место происшествия. Расположенные рядом люди пытаются оказать помощь пострадавшим. Информации о количестве погибших или травмированных пока нет.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о "финальной фазе" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится к свержению режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.
На фоне этого, действующая власть Венесуэлы пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.
Una tanqueta de la Guardia Nacional pasó por encima de algunos manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Centro Comercial El Recreo. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/LFdbqKXSOP- TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 30 апреля 2019
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.