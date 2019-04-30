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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бронемашина Нацгвардии въехала в группу протестующих в столице Венесуэлы

Бронемашина Нацгвардии въехала в группу протестующих в столице Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 11541 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в Каракасе. Видеозапись случившегося обнародовал телеканал TVV, передает УНН.

На кадрах видно, как машина наезжает на группу безоружных людей и едет по упавшим протестующим, после чего оставляет место происшествия. Расположенные рядом люди пытаются оказать помощь пострадавшим. Информации о количестве погибших или травмированных пока нет.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о "финальной фазе" свержение режима Николаса Мадуро - операцию "Свобода". Он записал видеообращение к нации, призывая военных присоединится к свержению режима Мадуро. После обращения Гуайдо к военным в Венесуэле ограничили доступ к соцсетям.

На фоне этого, действующая власть Венесуэлы пытается уменьшить антиправительственные настроения вдвое подняв минимальную зарплату в стране. Теперь это почти 8 долларов.

Una tanqueta de la Guardia Nacional pasó por encima de algunos manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Centro Comercial El Recreo. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/LFdbqKXSOP

- TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 30 апреля 2019

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.

Украинские Национальные Новости

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