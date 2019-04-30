Влада Венесуели вдвічі підвищили мінімальну зарплату в країні, тепер це майже 8 доларів

За офіційним обмінним курсом, ця сума не перевищує 8 доларів. Деяким категоріям працівників також покладаються надбавки в розмірі 25 тисяч боліварів, що становить близько 4 доларів.

Опозиція раніше заявляла, що мінімальну зарплату в Венесуелі отримують кілька мільйонів чоловік, в тому числі поліцейські, вчителі та працівники сфери охорони здоров'я. За її даними, до останнього підвищення вона була більш ніж в 14 разів нижче, ніж в Гаїті - найбіднішій країні Західної півкулі.

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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов'язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.

Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.