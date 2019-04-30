Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108961 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112963 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115640 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116392 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145697 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145016 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130397 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов

Власти Венесуэлы вдвое повысили минимальную зарплату в стране, теперь это почти 8 долларов

Киев  •  УНН

 • 10122 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Руководство Венесуэлы приняло решение повысить размер минимальной зарплаты с 18 тысяч до 40 тысяч боливаров. Об этом сообщила в понедельник газета El Nacional, передает УНН.

По официальному обменному курсу, эта сумма не превышает 8 долларов. Некоторым категориям работников также полагаются надбавки в размере 25 тысяч боливаров, что составляет около 4 долларов.

Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в Венесуэле получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения. По данным оппозиции, до последнего повышения она была более чем в 14 раз ниже, чем в Гаити - беднейшей стране Западного полушария.

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Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой переворота.

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