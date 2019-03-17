Майже 90% громадян Венесуели бажають відставки Мадуро з посади президента - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Близько 90% венесуельських громадян хочуть, щоб Ніколас Мадуро склав із себе повноваження президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання El Nacional.
Такі результати опитування громадської думки, проведеного венесуельською компанією Meganalisis, оприлюднила на своєму сайті в суботу газета El Nacional.
Дослідження було організовано з 11 по 14 березня в 16 найбільш населених штатах і 32 містах республіки, в ньому взяли участь 1,1 тисяча людей. З них 88,9% виступили за якнайшвидшу відставку Мадуро і його уряду. Статистична похибка при проведенні опитування склала 3,3%.
Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У 2019 році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками.
Як зазначав УНН, Мадуро заявив про створення військового командування щодо захисту стратегічних об’єктів.