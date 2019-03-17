Почти 90% граждан Венесуэлы хотят отставки Мадуро с поста президента - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Около 90% венесуэльских граждан хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание El Nacional.
Такие результаты опроса общественного мнения, проведенного венесуэльской компанией Meganalisis, обнародовала на своем сайте в субботу газета El Nacional.
Исследование было организовано с 11 по 14 марта в 16 самых населенных штатах и 32 городах республики, в нем приняли участие 1,1 тысяча человек. Из них 88,9% выступили за скорейшую отставку Мадуро и его правительства. Статистическая погрешность при проведении опроса составила 3,3%.
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В 2019 году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками.
Как отмечал УНН, Мадуро заявил о создании военного командования по защите стратегических объектов.