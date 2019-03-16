Мадуро заявив про створення військового командування щодо захисту стратегічних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Влада Венесуели прийняла рішення створити військове командування щодо захисту стратегічних об’єктів після масового відключення електроенергії в країні, що став результатом саботажу. Про це повідомив в п’ятницю президент республіки Ніколас Мадуро, інформує УНН.
“Я оголошую про створення і початок роботи нового командування щодо захисту основних стратегічних служб”, — сказав він в ході виступу, який транслювався в Periscope та на офіційній сторінці Мадуро у Twitter.
За словами Мадуро, командування “буде складатися з чотирьох військових корпусів”, в завдання яких входитиме, зокрема, контроль за роботою стратегічних об’єктів, а також їхній захист від кібератак і фізичного впливу.
У понеділок Національна асамблея (однопалатний парламент, контрольований противниками президента Ніколаса Мадуро) на прохання лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила про введення в республіці надзвичайного стану через відключення електроенергії. У вівторок міністр зв’язку і інформації Хорхе Родрігес заявив, що подача електрики відновлена практично на всій території країни.
Як повідомляв УНН, ЗМІ назвали “террором” безлади у венесуельському Маракайбо.