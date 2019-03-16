Мадуро заявил о создании военного командования по защите стратегических объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Власти Венесуэлы приняли решение создать военное командование по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране, ставшего результатом саботажа. Об этом сообщил в пятницу президент республики Николас Мадуро, передает УНН.
“Я объявляю о создании и начале работы нового командования по защите основных стратегических служб”, — сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope и на официальной странице Мадуро в Twitter.
По словам Мадуро, командование “будет состоять из четырех военных корпусов”, в задачи которых будет входить, в частности, контроль за работой стратегических объектов, а также их защита от кибератак и физического воздействия.
В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.
Как сообщал УНН, СМИ назвали “террором” беспорядки в венесуэльском Маракайбо.