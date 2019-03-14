ЗМІ назвали "террором" безлади у венесуельському Маракайбо, з'явилися відео мародерства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Збиток від пограбувань магазинів під час відключення електропостачання в місті Маракайбо, столиці венесуельського штату Сулія, перевищив 50 млн доларів. Такі дані оприлюднив у середу голова міської Торгової палати Фергюс Уолш, передає УНН з посиланням на місцеве видання El Nacional та іспанське видання El Mundo.
“Це попередні дані, і вони будуть рости”, — цитує комерсанта газета El Nacional. За даними Уолша, від дій зловмисників з 7 березня постраждали більше 500 підприємств торгівлі. Раніше їхня кількість оцінювалося приблизно в 350.
Увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. Згідно з даними влади, причиною стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Сімона Болівара в штаті Болівар. На думку деяких експертів, ця аварія стала безпрецедентною за масштабами.
У понеділок Національна асамблея (однопалатний парламент, контрольований противниками президента Ніколаса Мадуро) на прохання лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила про введення в республіці надзвичайного стану через відключення електроенергії.
Як зазначав раніше УНН, влада Венесуели повідомила про повне відновлення роботи електромереж.