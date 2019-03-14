Влада Венесуели повідомила про повне відновлення роботи електромереж
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Робота електромереж Венесуели повністю відновлена. Про це в ефірі державного телебачення повідомив міністр зв’язку і інформації республіки Хорхе Родрігес, повідомляє УНН.
За його словами, енергосистема відновлена на 100% території країни, за винятком деяких секторів муніципалітетів Барута і Ель-Атільо, де був зареєстрований вибух електричних підстанцій, який він описав як акти саботажу.
“Служба була відновлена в більш ніж 70% з цих областей, але є все ще залишок, який, як ми сподіваємося, буде вирішений в найближчі декілька годин”, — наводить слова Родрігеса інтернет-портал El Pitazo.
7 березня без енергопостачання залишилися жителі 21 з 23 штатів Венесуели. Збій стався і в столиці Каракасі, де через відключення електрики перестало працювати метро. В результаті загинули понад 20 осіб, а підприємці зазнали багатомільйонних втрат. Національна асамблея ввела в країні режим надзвичайного стану, а президент оголосив 12-13 березня додатковими вихідними днями у зв’язку з проблемами з енергопостачанням.
Як заявляли в Національній електричній компанії (CORPOELEC), причиною події став саботаж на ГЕС імені Сімона Болівара, яка розташовується в штаті Болівар.
Нагадуємо, найближчі дні в Венесуелі стануть вирішальними в плані боротьби за владу. Таку думку висловив у вівторок лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час виступу на мітингу в одному з районів Каракаса.