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Гуайдо: настають вирішальні дні в боротьбі за владу в Венесуелі

Гуайдо: настають вирішальні дні в боротьбі за владу в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Найближчі дні в Венесуелі стануть вирішальними в плані боротьби за владу. Таку думку висловив у вівторок лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо під час виступу на мітингу в одному з районів Каракаса. Слова опозиціонера наводить у своєму Twitter венесуельський журналіст Габріель Бастідас, інформує УНН.

“Цей процес (боротьби за владу) вимагає, щоб ми були єдині і мобілізовані. Безсумнівно, настануть важкі дні, але вони будуть вирішальними. Потім ви зможете розповісти своїм онукам, як ми звільнили Венесуелу раз і назавжди”, — сказав Гуайдо. За словами опозиціонера, він готовий “йти на президентський палац” Мірафлорес. “Ми нарощували потенціал, ми розмовляли з військовими і поліцією. Дуже скоро, коли ми об’єднаємо наші сили, ми підемо на Мірафлорес”, — запевнив він.

Паралельно, Сполучені Штати хочуть, щоб деякі члени уряду Венесуели покинули країну, і ведуть переговори на тему можливості надання їм притулку з декількома державами. Про це заявив у вівторок на брифінгу в Держдепартаменті спеціальний представник США по Венесуелі Елліотт Абрамс, чий апарат входить в структуру американського зовнішньополітичного відомства.

Acá un resumen de los discursos del Presidente (E) @jguaido en las protestas de hoy #12Mar en Caracas. Anunció pronto una movilización a Miraflores.

Versión texto: https://t.co/tnE9KOpuGa pic.twitter.com/OriJsUneWs

— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 13 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, представник США підтвердив, що вів переговори з цього приводу з Іспанією і деякими іншими країнами. Однак будь-якого офіційного запиту Мадриду про прохання надати притулок кому-небудь з керівництва латиноамериканської країни, за його словами, не було.

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