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США хочуть, щоб "лідери Венесуели покинули країну"

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Сполучені Штати хочуть, щоб деякі члени уряду Венесуели покинули країну, і ведуть переговори на тему можливості надання їм притулку з декількома державами. Про це заявив у вівторок на брифінгу в Держдепартаменті спеціальний представник США по Венесуелі Елліотт Абрамс, чий апарат входить в структуру американського зовнішньополітичного відомства, інформує УНН.

“Ми говорили про те, що хочемо, щоб деякі представники режиму покинули країну в якості однієї з умов політичного переходу. І закономірно виникає питання — куди вони можуть поїхати? Можливо, вони захочуть виїхати на Кубу або в Росію, але є й інші місця, і ми будемо вести переговори на цю тему”, — сказав він.

“Ми готові допомогти їм виїхати в схожих умовах”, — стверджував він. “На жаль, ніхто з високопоставлених представників режиму поки не прийняв такого рішення, рішення, яке їм слід зробити”, — визнав при цьому Абрамс.

Він також підтвердив, що вів переговори з цього приводу з Іспанією і деякими іншими країнами. Однак будь-якого офіційного запиту Мадриду про прохання надати притулок кому-небудь з керівництва латиноамериканської країни, за його словами, не було.

Адміністрація США розглядає всі варіанти дій щодо кризи в Венесуелі, додав Абрамс.

Як повідомляв УНН, через знеструмлення Венесуела закриває школи та згортає бізнес.

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