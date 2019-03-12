США хочуть, щоб "лідери Венесуели покинули країну"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Сполучені Штати хочуть, щоб деякі члени уряду Венесуели покинули країну, і ведуть переговори на тему можливості надання їм притулку з декількома державами. Про це заявив у вівторок на брифінгу в Держдепартаменті спеціальний представник США по Венесуелі Елліотт Абрамс, чий апарат входить в структуру американського зовнішньополітичного відомства, інформує УНН.
“Ми говорили про те, що хочемо, щоб деякі представники режиму покинули країну в якості однієї з умов політичного переходу. І закономірно виникає питання — куди вони можуть поїхати? Можливо, вони захочуть виїхати на Кубу або в Росію, але є й інші місця, і ми будемо вести переговори на цю тему”, — сказав він.
“Ми готові допомогти їм виїхати в схожих умовах”, — стверджував він. “На жаль, ніхто з високопоставлених представників режиму поки не прийняв такого рішення, рішення, яке їм слід зробити”, — визнав при цьому Абрамс.
Він також підтвердив, що вів переговори з цього приводу з Іспанією і деякими іншими країнами. Однак будь-якого офіційного запиту Мадриду про прохання надати притулок кому-небудь з керівництва латиноамериканської країни, за його словами, не було.
Адміністрація США розглядає всі варіанти дій щодо кризи в Венесуелі, додав Абрамс.
Як повідомляв УНН, через знеструмлення Венесуела закриває школи та згортає бізнес.