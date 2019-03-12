США хочуть, щоб "лідери Венесуели покинули країну"

КИЇВ. 13 березня. УНН. Сполучені Штати хочуть, щоб деякі члени уряду Венесуели покинули країну, і ведуть переговори на тему можливості надання їм притулку з декількома державами. Про це заявив у вівторок на брифінгу в Держдепартаменті спеціальний представник США по Венесуелі Елліотт Абрамс, чий апарат входить в структуру американського зовнішньополітичного відомства, інформує УНН.