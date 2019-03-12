США хотят, чтобы "лидеры Венесуэлы покинули страну"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Соединенные Штаты хотят, чтобы некоторые члены правительства Венесуэлы покинули страну, и ведут переговоры на тему возможности предоставления им убежища с несколькими государствами. Об этом заявил во вторник на брифинге в Госдепартаменте специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, чей аппарат входит в структуру американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
“Мы говорили о том, что хотим, чтобы некоторые представители режима покинули страну в качестве одного из условий политического перехода. И закономерно возникает вопрос — куда они могут уехать? Возможно, они захотят уехать на Кубу или в Россию, но есть и другие места, и мы будем вести переговоры на эту тему”, — сказал он.
“Мы готовы помочь им уехать в подобных условиях”, — утверждал он. “К сожалению, никто из высокопоставленных представителей режима пока не принял подобного решения, решения, которое им следует сделать”, — признал при этом Абрамс.
Он также подтвердил, что вел переговоры по этому поводу с Испанией и некоторыми другими странами. Однако какого-либо официального запроса Мадриду о просьбе предоставить убежище кому-либо из руководства латиноамериканской страны, по его словам, не было.
Администрация США рассматривает все варианты действий относительно кризиса в Венесуэле, добавил Абрамс.
Как сообщал УНН, из обесточивания Венесуэла закрывает школы и сворачивает бизнес.