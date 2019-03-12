США хотят, чтобы "лидеры Венесуэлы покинули страну"

“Мы говорили о том, что хотим, чтобы некоторые представители режима покинули страну в качестве одного из условий политического перехода. И закономерно возникает вопрос — куда они могут уехать? Возможно, они захотят уехать на Кубу или в Россию, но есть и другие места, и мы будем вести переговоры на эту тему”, — сказал он.

“Мы готовы помочь им уехать в подобных условиях”, — утверждал он. “К сожалению, никто из высокопоставленных представителей режима пока не принял подобного решения, решения, которое им следует сделать”, — признал при этом Абрамс.

Он также подтвердил, что вел переговоры по этому поводу с Испанией и некоторыми другими странами. Однако какого-либо официального запроса Мадриду о просьбе предоставить убежище кому-либо из руководства латиноамериканской страны, по его словам, не было.

Администрация США рассматривает все варианты действий относительно кризиса в Венесуэле, добавил Абрамс.

Как сообщал УНН, из обесточивания Венесуэла закрывает школы и сворачивает бизнес.