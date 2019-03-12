Через знеструмлення Венесуела закриває школи та згортає бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Венесуелі закривають школи та припиняють бізнес внаслідок знеструмлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням міністра інформації Венесуели Хорхе Родріґеза, закриття шкіл та згортання бізнесу - вже третій захід за останній тиждень, пов'язаний зі знеструмленням.
Як повідомляв УНН, парламент Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосив режим надзвичайного стану через відключення електроенергії на більшій частині країни.
Нагадаємо, у перший день знеструмлення в одному з міст Венесуели в лікарні померли 15 дітей.