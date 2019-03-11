Парламент Венесуели оголосив в країні надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Національна асамблея (однопалатний парламент) Венесуели за запитом лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила в понеділок режим надзвичайного стану в республіці через відключень електроенергії на більшій частині її території. Про це повідомило Agence France-Presse, передає УНН.
“Режим надзвичайного стану оголошується на всій території країни через катастрофічну ситуацію, що склалася через перебої подачі електроенергії”, — наводить агентство текст постанови парламенту.
Нагадаємо, раніше Гуайдо направив до Національної асамблеї запит про введення в країні режиму надзвичайного стану на 30 днів у зв’язку з перебоями в електропостачанні, щоб отримати міжнародну допомогу для відновлення енергосистеми.
Указ, запропонований політиком, також зобов’язує “Збройні сил Венесуели мобілізувати всі сили, необхідні для належного захисту об’єктів і співробітників (державної енергетичної компанії) Corpoelec”.
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Увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. За словами жителів столиці, це найтриваліше на їх пам’яті відключення електроенергії в місті. За відомостями Corpoelec, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент відкинув ці звинувачення.
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Як повідомляв УНН, у п’ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці столиці південно-східного штату Болівар — міста Сьюдад-Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.
Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.
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