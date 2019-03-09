Венесуельська опозиція звинувачує у блекауті президента Мадуро

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Після найбільшого за десятиліття блекауту подача електроенергії в Венесуелі все ще не забезпечена належним чином. Разом із політичною кризою, нестачою базових продуктів та ліків мешканці країни отримали масове відключення світла і його відновлення з перебоями, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Струм повернули до кількох районів столиці Венесуели, проте воно швидко зникло, загрожуючи продовжити найбільший за 20 років правління соціалістів блекаут.

На переконання лідера опозиції Хуана Гуайдо, якого Захід розглядає як легітимного лідера Венесуели, у відключенні електроенергії винний саме діючий президент Ніколас Мадуро, діяльність якого - це саботаж.

"Саботаж це викрадання грошей у венесуельців. Саботаж це знищення їжі та медикаментів. Саботаж це крадіжка голосів на виборах", - сказав Гуайдо.

Як повідомляв УНН, віце-прем'єр Венесуели Хорхе Родрігес назвав масове відключення електроенергії у Венесуелі актом агресії. 

Нагадаємо, мешканці кількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання. Держсекретар Майкл Помпео поклав провину за відключення електроенергії на території Венесуели на адміністрацію президента Ніколаса Мадуро.

В лікарні міста Матурін в штаті Монагас, який залишився без електрики, впродовж п'ятниці померли 15 дітей. 

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