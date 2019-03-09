Венесуельська опозиція звинувачує у блекауті президента Мадуро

КИЇВ. 9 березня. УНН. Після найбільшого за десятиліття блекауту подача електроенергії в Венесуелі все ще не забезпечена належним чином. Разом із політичною кризою, нестачою базових продуктів та ліків мешканці країни отримали масове відключення світла і його відновлення з перебоями, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.