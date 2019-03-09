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Віце-прем'єр Венесуели назвав актом агресії масове відключення електрики в країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Саботаж на ГЕС імені Симона Болівара, в результаті якого велика частина Венесуели майже на добу залишилася без електропостачання, став одним з найбільших актів агресії в історії країни. Про це в п'ятницю заявив віце-президент з питань зв'язку та культури, міністр зв'язку і інформації країни Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення, передає УНН.

"Ми рішуче засуджуємо найжорстокішу агресію, від якої постраждали жителі Венесуели, за 200 років, - сказав він. - Ці дії безпосередньо загрожували нашим громадянам". Раніше Родрігес заявляв, що метою саботажу було залишити республіку без світла на кілька днів.

У четвер Каракас і 20 з 23 штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент країни Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм". Держдеп США відкинув ці звинувачення.

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На даний момент подача електрики відновлюється.

Як повідомляв УНН, жителі декількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

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