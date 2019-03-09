Віце-прем'єр Венесуели назвав актом агресії масове відключення електрики в країні

КИЇВ. 9 березня. УНН. Саботаж на ГЕС імені Симона Болівара, в результаті якого велика частина Венесуели майже на добу залишилася без електропостачання, став одним з найбільших актів агресії в історії країни. Про це в п'ятницю заявив віце-президент з питань зв'язку та культури, міністр зв'язку і інформації країни Хорхе Родрігес в ефірі державного телебачення, передає УНН.